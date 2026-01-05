Атака США на Венесуэлу
«На бомжа»: в России не оценили образ Тарасова на зимней прогулке

Тарасова сравнили с бомжом после зимней прогулки по центру Москвы

Дмитрий Тарасов Дмитрий Тарасов Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Пользователи Сети сравнили с бездомным экс-игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова из-за его расслабленного образа, передает StarHit. Спортсмен вместе с семьей гулял по центру Москвы, и россияне отметили, что звезда футбола не в лучшей форме.

«Совсем на бомжа похож стал», «Мда, что-то Дима не очень выглядит!», «А похудел-то как! Жена все соки высосала?!», «Это, наверно, все от счастливой семейной жизни!»написали россияне.

Ранее на воспитанника ПФК ЦСКА Лайонела Адамса напали в буфете «ДеньНочь» в подмосковном Звенигороде. На спортсмена набросились 10 человек. Один из нападавших достал пистолет и выстрелил в футболиста. После выстрела остальные участники группы начали избивать Адамса. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Также экс-игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» перешел в режим экономии после избрания Константина Зырянова председателем правления футбольного клуба. Он уточнил, что это означает сокращение расходов, однако оно не обязательно увеличит количество российских игроков в команде.

