«На бомжа»: в России не оценили образ Тарасова на зимней прогулке Тарасова сравнили с бомжом после зимней прогулки по центру Москвы

Пользователи Сети сравнили с бездомным экс-игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова из-за его расслабленного образа, передает StarHit. Спортсмен вместе с семьей гулял по центру Москвы, и россияне отметили, что звезда футбола не в лучшей форме.

«Совсем на бомжа похож стал», «Мда, что-то Дима не очень выглядит!», «А похудел-то как! Жена все соки высосала?!», «Это, наверно, все от счастливой семейной жизни!» — написали россияне.

