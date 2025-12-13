Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Аршавин высказался об урезании бюджета в «Зените»

Аршавин подтвердил урезание бюджета в ФК «Зенит»

Андрей Аршавин Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
ФК «Зенит» перешел в режим экономии после избрания Константина Зырянова новым председателем правления, заявил на YouTube-канале Fonbet его заместитель по спортивному развитию футбольного клуба Андрей Аршавин. По его словам, это не говорит о том, что русские будут больше играть.

В урезании бюджета, — ответил он на вопрос, в чем это проявляется.

Совет директоров избрал Зырянова новым председателем правления в конце августа. До этого должность больше двух лет занимал Александр Медведев. Хотя де-факто он управлял всеми процессами с января 2019 года. Сейчас же бывший руководитель получил должность советника. И также аналогичную должность в ПАО «Газпром».

Ранее РФС утвердил календарь матчей Кубка России на 2026 год. Так, сезон Мир РПЛ после зимней паузы возобновится 27 февраля. В этот день петербургский «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой» на «Газпром Арене». Встреча этих же команд станет первой после паузы в Кубке России: сине-бело-голубые и балтийцы проведут матч второго этапа четвертьфинала «Пути регионов» в Калининграде 3 марта.

Андрей Аршавин
ФК Зенит
бюджет
футбол
