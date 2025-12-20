Новый год-2026
ФИФА переписала гол 20-летней давности на Кержакова

ФИФА: Кержаков, а не Аршавин забил Германии в 2005 году

Александр Кержаков, 2005 год Александр Кержаков, 2005 год Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС
Международная федерация футбола подтвердила, что нападающий Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году, написал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале. Отмечается, что таким образом бывший нападающий петербургского «Зенита» догнал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу (31 гол) в списке лучших бомбардиров сборной России.

ФИФА подтвердила, что Германии забил не Аршавин, а Кержаков, и значит, Дзюба больше не рекордсмен: недавно экс-нападающий «Зенита» получил соответствующее письмо из-за рубежа. В нем говорится, что по всем признакам автором гола стоит признать Александра [Кержакова]. Однако окончательное решение должен принять РФС, — написал Карпов.

Согласно его данным, Кержаков направил обращение в Российский футбольный союз. За ходом рассмотрения обращения следит генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.

Дзюба является рекордсменом по количеству забитых голов среди российских футболистов (244 мяча) и в сборной России (31 гол). В настоящее время форвард выступает за тольяттинский «Акрон». Наибольших успехов в карьере он достиг в петербургском «Зените», где стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка.

Ранее Дзюба попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Информация о включении спортсмена появилась на самом ресурсе, на сайте футболиста обвиняют в информационной поддержке СВО.

