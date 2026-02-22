Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 04:30

Критика в Сети, Аршавин, «отношения» с Гордоном: как живет Юлия Барановская

Юлия Барановская Юлия Барановская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеведущая Юлия Барановская подверглась критике в Сети. Что не понравилось подписчикам звезды, что известно о ее личной жизни?

За что Барановскую раскритиковали в Сети

Экс-супруга известного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская поделилась в своем блоге фотографиями без макияжа, что вызвало оживленную дискуссию и критику в интернете.

Юлия опубликовала фотографии из своей поездки в Антарктиду. На одном из видео Барановская стоит на палубе корабля. На ней яркая водолазка и легкая черная юбка. Волосы она собрала в аккуратный хвост, а от косметики полностью отказалась.

Реакция подписчиков на естественную внешность телеведущей оказалась неоднозначной. В комментариях разгорелась дискуссия — мнения разделились.

«Ну красотка — это, конечно, громко сказано», «Не узнала ее», «Обожаю людей, которые могут показать себя без фотошопа и макияжа», «Женщины должны быть естественными», «Юля, вы прекрасны», «Что с её лицом?», «Ужасное видео», — написали пользователи Сети под видео.

Барановская проигнорировала критику.

Как сложилась личная жизнь Барановской

Летом прошлого года Барановская поделилась в социальных сетях желанием увеличить семью и стать мамой в четвертый раз. По ее словам, врач одобрил решение телеведущей и не нашел противопоказаний.

«Очень хотела бы четвертого ребенка. И вот только утром была у врача, сказал: „Рожайте“», — разоткровенничалась Барановская.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина поделилась, что уже прошла медицинское обследование и получила разрешение от врача. Звезда выразила желание увеличить семью и подготовиться к новому этапу в своей жизни как матери.

В 2003 году у Барановской начались отношения с Аршавиным. Они прожили в гражданском браке девять лет, но так и не оформили отношения официально. В 2005 году у пары родился сын Артем. В 2008 году на свет появилась дочь Яна, а в 2012 году — сын Арсений.

В 2009 году Аршавин заключил контракт с лондонским «Арсеналом», после чего его семья переехала в Великобританию. В 2012 году футболист вернулся в петербургский «Зенит», тогда как Барановская предпочла остаться в Лондоне, чтобы дети могли продолжить обучение. Вскоре Аршавин объявил Барановской о своем намерении уйти к другой женщине.

В прошлом в СМИ активно обсуждались предполагаемые романы телеведущей с такими известными мужчинами, как Вячеслав Манучаров, Дмитрий Борисов, Александр Гордон, Кирилл Туриченко, Григорий Лепс и другие. Но сама она опровергла все эти слухи. Сейчас она предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни.

Что известно о политической позиции Барановской

Юлия Барановская активно поддерживает политику российского правительства и регулярно посещает Донбасс. В регионе она занимается реализацией своего проекта «Женщины Донбасса», а также помогает военным и местным жителям.

«Когда снимаешь ребят на линии боевого соприкосновения, никто не застрахован. Поэтому все было: и в подвалах сидели под „Градами“, и на позициях, а к нам в ответ летели мины. Я быстро выучила главное правило: как только приехал на место, первым делом узнай, где находятся блиндажи, подвалы, укрытия на случай обстрела», — сообщила она MK.RU.

Ведущая завершила образование в Институте искусств Сотбис в Лондоне, где специализировалась на современном искусстве. По ее признанию, несмотря на продолжительный опыт проживания за границей, она сохраняла глубокую связь с Россией.

«Мне никогда не было стыдно за свою патриотическую позицию. Тем более еще опыт жизни за границей очень быстро в тебе развивает патриотизм. Потому что ты понимаешь, что ничего любимее твоей страны нет», — сказала она.

В середине 2021 года Юлия Барановская присоединилась к партии «Новые люди». Во время президентских выборов 2024 года она вошла в число доверенных лиц Владимира Путина.

