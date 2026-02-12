Зимняя Олимпиада — 2026
Барановская присвоила себе финансовый успех Аршавина

Барановская заявила, что Аршавин начал хорошо зарабатывать в отношениях с ней

Юлия Барановская Юлия Барановская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Юлия Барановская связала финансовый успех футболиста и своего бывшего супруга Андрея Аршавина с началом их отношений. В эфире программы «Пожалуйста, не рассказывай», запись которой доступна на платформе Rutube, ведущая отметила, что до встречи с ней спортсмен не мог похвастаться высокими доходами.

У меня был небедный парень. Неплохо зарабатывал, кстати, но только когда меня встретил, потому что до этого как-то нет, — сказала телеведущая.

Ранее Савеловский районный суд Москвы вынес решение по иску бывшего капитана сборной России по футболу к его бывшей гражданской супруге. Аршавин добивался уменьшения размера алиментов на содержание их общих троих детей. Иск был удовлетворен.

До этого Барановская вместе с детьми оказалась в Антарктике на судне, где их застал мощный шторм. Из-за экстремальных погодных условий группа была вынуждена экстренно укрыться в одной из бухт. Судно крепко пришвартовали и оставили на якоре в ожидании улучшения видимости и прекращения ветра. После этого телеведущая несколько дней не выходила на связь после публикации тревожных видеокадров со штормом.

