11 февраля 2026 в 17:00

Бывшая жена известного российского актера отказалась от его фамилии

Бывшая жена актера Михаила Галустяна Виктория отказалась от его фамилии. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) блогер опубликовала скриншот своего онлайн-занятия по ораторскому мастерству, на котором она подписалась девичьей фамилией — Штефанец.

С недавних пор занимаюсь техникой речи и ораторским мастерством. Не столько для результата, сколько кайфую от процесса. Всегда с нетерпением жду занятий, в процессе которых мозг кипит. А это мы любим, — подписала скриншот экс-супруга Галустяна.

При этом в личном блоге и юзернейме она все еще представляется как Виктория Галустян. Собирается ли она менять имя в паспорте или уже сделала это — пока неизвестно.

