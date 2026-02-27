Бывший сотрудник ГАИ жестоко избил свою экс-супругу В Уфе экс-сотрудник ГАИ жестоко избил свою бывшую жену и угрожал убийством

В Уфе бывший сотрудник ГАИ напал на свою экс-супругу, жестоко избил ее и угрожал убийством, передает Telegram-канал «112». Женщина, опасаясь за свою жизнь, уехала за границу.

Пара рассталась спустя месяц после заключения брака из-за насилия со стороны мужчины. У них есть общий ребенок. Женщина утверждает, что бывший супруг неоднократно проявлял агрессию и поднимал руку как на нее, так и на их сына.

Россиянка подала на развод, но ситуация не стала лучше. Ее бывший муж продолжал приходить и избивать ее в присутствии ребенка. У женщины установлены камеры, которые записывали эти нападения.

Пострадавшая намерена обратиться в полицию после возвращения в Уфу. Мужчина ранее был женат несколько раз, а из органов внутренних дел его уволили за нарушения.

До этого в Верхней Пышме в Свердловской области мужчина избил женщину в подъезде жилого дома. Конфликт попал на запись с камеры видеонаблюдения. Пострадавшей нанесли 16 ударов — били по лицу руками, также был нанесен удар ногой. Полиция устанавливает личности всех участников конфликта.