Экс-премьера Британии «понизили» до советника Зеленского Экс-премьер Британии Сунак стал советником Зеленского по экономическим вопросам

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак занял должность советника президента Украины Владимира Зеленского по вопросам восстановления экономики, сообщает The Independent. Он вошел в состав Международного консультативного совета, который занимается экономическим возрождением страны, на неоплачиваемой основе.

В этот же совет были включены президент Всемирного банка Аджай Банга и глава Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Накануне состоялось первое заседание, в котором также приняли участие представители крупнейших международных корпораций, включая Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.

Риши Сунак начал консультировать украинское правительство по вопросам восстановления экономики, поскольку Киев надеется восстановить свой энергетический сектор к следующей зиме, — отмечается в материале.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что премьер Великобритании Кир Стармер сможет избежать отставки из-за скандала с экс-послом Британии в США Питером Мандельсоном, пожертвовав кем-то в своем окружении. Прежде глава кабмина принес извинения жертвам финансиста Джеффри Эпштейна и выразил сожаление о назначении Мандельсона, который поддерживал дружеские отношения с педофилом.