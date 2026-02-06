Раскрыто, сможет ли Стармер избежать скандальной отставки

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сможет избежать отставки из-за скандала с экс-послом Британии в США Питером Мандельсоном, пожертвовав кем-то в своем окружении, заявил NEWS.ru. политолог Юрий Светов. Так поступали другие лидеры в схожих ситуациях.

Стармер может поступить так же, как это делали другие лидеры в аналогичных ситуациях. Он может пожертвовать какой-нибудь фигурой в своем окружении, сделав вид, что ни о чем не знал и не понимал. Если удастся купировать скандал, отставкой допустим, руководителя аппарата, он сможет продержаться, — считает Светов.

Но у Стармера низкий рейтинг, добавил аналитик, и по прогнозам лейбористы рискуют проиграть муниципальные выборы в мае.

Так, что шансы на отставку Стармера есть. Посмотрите на последние годы: после Терезы Мэй сменился Борис Джонсон, затем Лиз Трасс, Риши Сунак, и теперь Стармер — и каждый раз смены власти показывали, что пост премьера в Британии сегодня очень нестабилен, — заключил собеседник.

Ранее в ходе пресс-конференции, которую транслировали национальные телеканалы Великобритании, Стармер принес извинения жертвам финансиста Джеффри Эпштейна. Политик сообщил, что сожалеет о назначении послом в США Питера Мандельсона, который поддерживал дружеские отношения с педофилом.