В Кувейте из-за дрона вспыхнул нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе в порту Абдалла вспыхнул мощный пожар в результате удара иранского беспилотника, сообщает Кувейтская нефтяная корпорация. Экстренные службы уже приступили к ликвидации возгорания на территории стратегического объекта, расположенного в 45 километрах от столицы.

Согласно заявлению компанию, на объекте были приняты все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности сотрудников. Данных о пострадавших и возможном материальном ущербе не приводится.

Удару также подвергся нефтеперерабатывающий завод в кувейтском порту Эль-Ахмади. Предварительно известно, что его атаковал дрон, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее государственная нефтегазовая корпорация Катара Qatar Energy подтвердила, что ее производственная инфраструктура подверглась еще одному ракетному удару, начался пожар. Предыдущий произошел на день раньше, 18 марта, и привел к существенному урону.