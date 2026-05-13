13 мая 2026 в 19:03

Россиянам рассказали, о чем молиться святому Пафнутию Боровскому

Зампред ВРНС Иванов: святому Пафнутию Боровскому молятся об исцелении от недугов

Пафнутьево-Боровский монастырь Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
В день памяти Пафнутия Боровского 14 мая верующие могут обращаться к святому с молитвой об исцелении от недугов, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, этот преподобный также дарует помощь в трудных жизненных обстоятельствах.

14 мая РПЦ совершает память преподобного Пафнутия Боровского, чудотворца, одного из самых почитаемых святых, основателя знаменитого Пафнутьева монастыря и духовного наставника преподобного Иосифа Волоцкого. В первую очередь ему молятся о даровании веры и благочестия, о помощи в духовной жизни и наставлении на путь спасения. Также православные обращаются к нему с молитвой об исцелении от болезней — телесных и душевных, и о помощи в скорбях и трудных жизненных обстоятельствах, — пояснил Иванов.

Он отметил, что преподобный Пафнутий родился в 1394 году в селе Кудинове в Калужской области. По словам Иванова, символично, что день памяти выпадает на середину духовного пути от Пасхи к Троице. Зампред ВРНС отметил, что это указывает на роль святого как наставника, ведущего души к Богу.

Преподобный Пафнутий родился в 1394 году в селе Кудинове под Боровском. В миру он носил имя Парфений. В 20 лет он принял иноческий постриг в Высоко-Покровском монастыре в Боровске и 30 лет находился в этой обители. За свою добродетельную жизнь он был избран игуменом. Но, стремясь к еще большему уединению, святой принял великую схиму и удалился в пустынное место на берегу реки Истермы. Память преподобного мы совершаем именно 14 мая — на следующий день после отдания праздника Преполовения Пятидесятницы, в середине духовного пути от Пасхи к Троице. Это символизирует его роль как наставника, ведущего души к Богу, — резюмировал Иванов.

Ранее священник Антоний Борисов заявил, что РПЦ может осуждать труд, если он направлен на удовлетворение эгоистических потребностей. По его словам, коммунистическая идеология возвела трудовую деятельность на поистине религиозные высоты почитания и оттуда труд «рухнул вместе с ней».

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
