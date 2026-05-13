Россиянам рассказали, о чем молиться святому Пафнутию Боровскому

В день памяти Пафнутия Боровского 14 мая верующие могут обращаться к святому с молитвой об исцелении от недугов, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, этот преподобный также дарует помощь в трудных жизненных обстоятельствах.

14 мая РПЦ совершает память преподобного Пафнутия Боровского, чудотворца, одного из самых почитаемых святых, основателя знаменитого Пафнутьева монастыря и духовного наставника преподобного Иосифа Волоцкого. В первую очередь ему молятся о даровании веры и благочестия, о помощи в духовной жизни и наставлении на путь спасения. Также православные обращаются к нему с молитвой об исцелении от болезней — телесных и душевных, и о помощи в скорбях и трудных жизненных обстоятельствах, — пояснил Иванов.

Он отметил, что преподобный Пафнутий родился в 1394 году в селе Кудинове в Калужской области. По словам Иванова, символично, что день памяти выпадает на середину духовного пути от Пасхи к Троице. Зампред ВРНС отметил, что это указывает на роль святого как наставника, ведущего души к Богу.

Преподобный Пафнутий родился в 1394 году в селе Кудинове под Боровском. В миру он носил имя Парфений. В 20 лет он принял иноческий постриг в Высоко-Покровском монастыре в Боровске и 30 лет находился в этой обители. За свою добродетельную жизнь он был избран игуменом. Но, стремясь к еще большему уединению, святой принял великую схиму и удалился в пустынное место на берегу реки Истермы. Память преподобного мы совершаем именно 14 мая — на следующий день после отдания праздника Преполовения Пятидесятницы, в середине духовного пути от Пасхи к Троице. Это символизирует его роль как наставника, ведущего души к Богу, — резюмировал Иванов.

