12 мая 2026 в 19:03

Россиянам рассказали, что делать в праздник Преполовения Пятидесятницы

Зампред ВРНС Иванов: в праздник Преполовения Пятидесятницы нужно освятить воду

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В праздник Преполовения Пятидесятницы верующим необходимо освятить воду в храме, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, это древнее торжество известно еще с V века.

13 мая РПЦ совершает отдание праздника Преполовения Пятидесятницы — завершение восьмидневного торжества. Оно занимает особое место в пасхальном круге. Преполовение Пятидесятницы — это древний праздник, известный с V века, который отмечается ровно через 25 дней после Пасхи. Название означает «половина пути»: этот день находится точно посередине между Светлым Христовым Воскресением и днем Сошествия Святого Духа на апостолов — Пятидесятницей. Сам праздник отмечается восемь дней. Это удивительное время, когда мы, продолжая радоваться победе Христа над смертью, начинаем готовить свои сердца к принятию благодати Святого Духа. В этот день хорошо прийти в храм, помолиться. И конечно, если есть возможность, принять участие в водосвятном молебне, освятить воду и принести ее в дом, окропить жилище, — пояснил Иванов.

Он добавил, что, в отличие от праздников, привязанных к конкретным событиям, вроде Рождества или Крещения, это торжество прославляет само учение Христово и Его призыв пить живую воду. По словам общественника, евангельское чтение дня повествует о том, как Христос вошел в Иерусалимский храм и учил народ, а люди удивлялись глубине его знания Писания.

Евангельское чтение Преполовения Пятидесятницы повествует о том, как Христос в середине ветхозаветного праздника Кущей вошел в Иерусалимский храм и учил народ. Люди удивлялись глубине его знания Писания, ведь он не проходил обычного книжного обучения. Как писали святые отцы: «Волю же Божию творит тот, кто углубляется в Писания и пророков. Такой человек может узнать об учении Господнем, что оно от Бога». В отличие от других праздников, которые привязаны к конкретным событиям, — Рождество, Крещение, Преображение — Преполовение прославляет само учение Христово, Его призыв прийти и пить живую воду, — заключил Иванов.

Ранее священник Антоний Борисов заявил, что РПЦ может осуждать труд, если он направлен на удовлетворение эгоистических потребностей. По его словам, коммунистическая идеология возвела трудовую деятельность на поистине религиозные высоты почитания и оттуда труд «рухнул вместе с ней».

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
