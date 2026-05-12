Прячется от смертной казни? Убийца беременной жены ищет защиты в Италии

Американец, избавившись от надзорного браслета, сбежал из США в Италию. Мужчину обвиняют в убийстве супруги на девятой неделе беременности. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Наркотики при беременности?

Криста Гиллей была сотрудницей реабилитационного центра в Хьюстоне, где занималась помощью пациентам, ожидающим пересадки сердца и легких. Последние 10 лет перед своей смертью она провела в отношениях с программистом Ли Гиллеем. В 2017 году они заключили брак.

У Ли и Кристы уже было двое детей, но родители не собирались на этом останавливаться. В конце лета 2024 года 38-летняя женщина узнала, что снова беременна. Супруги готовились к пополнению, однако девушка не дожила до родов.

7 октября Ли позвонил в 911 и сообщил диспетчерам, что его жена то ли умерла от передозировки наркотиками, то ли покончила с собой.

Вышел под залог

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Кристу без сознания и доставили в больницу, где медики констатировали ее смерть.

Расследование вскоре приняло неожиданный оборот, после того как судебно-медицинский эксперт округа Харрис установил, что Криста была задушена. На теле обнаружены синяки и травмы лица.

Спустя четыре дня Ли был арестован. Гиллей не признал себя виновным и был освобожден под залог в $1 млн с обязательным ношением электронного браслета и сдачей паспорта, в то время как его дети проживали с семьей Кристы.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Разошлись по разным комнатам

Хотя близкие были шокированы таким итогом расследования, прокуроры отметили, что в семье Гиллей давно были проблемы во взаимоотношениях. Стало известно, что в соцсетях супруг публиковал объявления о «поиске девушки студенческого возраста для отношений без обязательств».

Гиллей рассказал полиции, что он и его жена поссорились после того, как он купил внедорожник без ведома Кристы 7 октября 2024 года. Гиллей сообщил властям, что той ночью пара уложила детей спать и разошлась по разным комнатам.

Позже на суде он не смог объяснить, откуда на женщине следы побоев. При этом он не отрицал, что ранее у Кристы не было наркотической зависимости и склонности к суициду.

Сбежал в Турин

5 мая Ли удалось снять с себя электронный браслет и покинуть территорию США. Он сбежал в Италию. Уже 11 мая он предстал перед судом в Турине, где заявил, что сбежал из страны, где его пытаются оговорить в убийстве.

«Я боялся быть убитым. [Моя жена] умерла, и меня несправедливо обвинили. Я невиновен», — заявлял мужчина.

Тем временем окружная прокуратура округа Харрис заявляет, что координирует свои действия с итальянскими и американскими властями для обеспечения его экстрадиции, а окружной судья подал ходатайство о конфискации залога. Адвокат обвиняемого сообщил изданию People, что планирует на суде утверждать, что смерть Кристы была вызвана метгемоглобинемией — редким заболеванием крови, которое было диагностировано у нее в 2023 году.

Италия, отменившая смертную казнь, может отказать в экстрадиции, если мужчине будет грозить эта высшая мера наказания в США.

