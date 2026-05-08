ДНК выдала маньяка спустя 15 лет: внучку изнасиловали на глазах у бабушки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Под Псковом в суд направили дело об изнасиловании несовершеннолетней, которое произошло в 2011 году. Найти злоумышленника удалось благодаря новым инструментам, появившемся в арсенале следователей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Вечер на кладбище

История началась 29 декабря 2011 года. Вечером на территории кладбища в городе Опочке Псковской области мужчина напал на незнакомых ему женщину и ее малолетнюю внучку.

Применив насилие, он воспользовался беспомощным состоянием девочки и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Все происходило буквально в присутствии взрослой родственницы пострадавшей.

После содеянного злоумышленник скрылся, оставив на месте происшествия лишь биологические следы, которые тогда не позволили сразу установить его личность. Преступление осталось нераскрытым, но работа по поиску виновного не прекращалась.

Нашли по ДНК

Раскрыть дело удалось благодаря совместной работе нескольких ведомств. Следователи и криминалисты региональных следственных органов, эксперты Судебно-экспертного центра Следственного комитета России, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России и оперативники уголовного розыска УМВД вели поиск подозреваемого в тесном взаимодействии.

Ключевым моментом стала молекулярно-генетическая экспертиза, проведенная в ходе следствия. Биологические следы, обнаруженные на месте преступления более 10 лет назад, были исследованы заново: анализ показал их полное совпадение с геномным профилем обвиняемого.

Причастность мужчины к совершению преступления подтвердили и другие судебные экспертизы.

Вину признал

На кадрах оперативной съемки видно, что мужчину задержали на территории частного домовладения. На видео он заявил, что признает свою вину.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Все материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Владимир Сахмеев
