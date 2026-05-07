Эксгибиционист с улицы Школьной: мигрант стращал детвору срамотой

В Подмосковье росгвардейцы задержали иностранца, который домогался детей на одной из улиц в поселке Семеновское. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

«Показывал нижнюю часть тела»

Инцидент произошел в поселке Семеновское на территории городского округа Ступино. Детвора стала свидетелем того, как мужчина снял при них штаны и нижнее белье, тем самым демонстрируя первичные половые признаки.

«Мужчина подошел на площадке и начал показывать… нижнюю часть тела. Мы начали убегать. Потом подошли к нам люди, начали нас защищать», — рассказали девочки, пострадавшие от действий злоумышленника прибывшим на место росгвардейцам.

Не смог объясниться

Взрослые тут же обратились в правоохранительные органы. На место прибыли росгвардейцы и задержали рукоблуда.

«В дежурную часть поступила информация о том, что в селе Семеновское на улице Школьной рядом с детской площадкой неадекватный мужчина ходит за девочками и совершает непристойные действия — демонстрирует гениталии», — сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства.

Мигрант во время задержания не смог ничего пояснить росгвардейцам. В кадре он утверждал, что не понимает, по какой причине его планируют сдать сотрудникам полиции.

36-летний иностранец

По данным Росгвардии, задержанным оказался 36-летний мужчина. Он является гражданином одной из стран Средней Азии.

«Оперативно прибывшие по адресу росгвардейцы задержали 36-летнего уроженца Центральной Азии. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции. Позже в социальных сетях родители потерпевших выразили благодарность сотрудникам вневедомственной охраны за оперативность, неравнодушие и профессионализм. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в Росгвардии.

Уголовное дело возбуждено по статье 135 УК РФ. За развратные действия в отношении детей младше 16 лет ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком на три года. Если следствие установит, что действия были совершены в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, дело может быть переквалифицировано на более тяжкие части той же статьи или смежные статьи, где наказание строже — до восьми лет колонии.

Помимо уголовного наказания, иностранца ждут следующие меры: депортация или административное выдворение за пределы РФ после отбытия наказания, запрет на въезд в Россию на определенный срок (обычно от 3 до 10 лет, в зависимости от тяжести преступления и решения суда), а также аннулирование разрешения на временное проживание, вида на жительство или разрешения на работу.

