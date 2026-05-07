«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе

В Кургане полиция задержала местного жителя, который шлепнул по ягодицам сотрудницу пункта выдачи заказов маркетплейса. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Я бы от вас не уходил»

Инцидент произошел в одном из пунктов выдачи заказов популярного маркетплейса в Кургане. Момент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в помещении. В ролике длительностью 17 секунд видно двух сотрудниц и одного клиента.

Последний получает заказ и обращается с игривой интонацией в адрес работниц: «Я бы от вас не уходил! А если бы был помоложе, то вообще бы не уходил». На этом моменте он заводит руку за прилавок и слегка хлопает одну из девушек по ягодице. Затем удаляется к двери со словами: «Всего хорошего, девчонки». На прощание окидывает их взглядом.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Перенимаем с Запада заразу»

Видео инцидента разлетелось в соцсетях и вызвало возмущение у местных жителей. Но некоторые мужчины в комментариях старались защищать пенсионера и сетовать на западные ценности.

«Перенимаем с Запада всю заразу. Теперь вот полиция и харассмент расследовать будет? Раньше как-то проще было. Распустил руки — влепила пощечину. Или обматерила тут же. И полное взаимопонимание. А теперь вот это вот... <...> Он еще помнит, для чего девицы нужны. Озабоченный дед. Спился бы да умер давно на радость Пенсионному фонду, как большинство его сверстников. Сарказм, конечно... Деда не оправдываю. Но „преступление века“ такое уж», — писал пользователь «ВКонтакте» Игорь И.

Другие настаивали, что распускать руки — это не комплимент. Тем мужчинам, кто вступался за пенсионера, советовали подождать, когда их «начнут бабки за яйца хватать».

Почесывал затылок

Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 68-летний пенсионер. В отделении ему дали возможность записать ролик с пояснениями.

В кадре он просит простить его «ради бога». В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Ему может быть назначено наказание в виде штрафа или административного ареста.

«Девочки, я прошу, конечно, извинения. Я вообще неправ во всем. Не знаю, что со мной произошло. Никакого злого умысла у меня, конечно, не было. Извините меня, ради бога», — сказал задержанный, разводя руками и почесывая затылок.

