День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 19:41

Овечкин объяснил, зачем написал кандидатскую диссертацию

Овечкин решил открыть хоккейную школу и применять методики из диссертации

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский капитан и форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал в интервью «Матч ТВ», что подготовка его кандидатской диссертации была продиктована желанием систематизировать накопленные знания для будущего развития хоккея. По словам спортсмена, работа поможет ему в создании собственной школы.

Я хотел бы делиться тем опытом, который получил. Считаю, что это правильно. Тем более в будущем я хотел бы открыть свою хоккейную школу. Все те методики, которые я получил в своей карьере, хотел изложить в диссертации и применять на деле, — сказал хоккеист.

Ранее стало известно, что Овечкин защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук. Форвард успешно представил научную работу объемом 145 страниц. В своей работе спортсмен провел сравнительный анализ североамериканской и российской систем подготовки хоккеистов. Ключевая идея заключается в том, что оба подхода имеют сильные стороны, и их сочетание принесло бы пользу игрокам по мере взросления.

Спорт
Александр Овечкин
Хоккей
хоккеисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заслушал доклад Решетникова в Кремле
В России «лег» популярный музыкальный стриминг
Тайвань, Иран и «новая Ялта»: о чем Си и Трамп будут говорить в Пекине
«Жестко и неприятно»: Соколовский разоткровенничался о травме супруги
«Стала много работать»: дочь Славы рассказала о ее эмоциональном состоянии
Такшина, второй брак, отказ от кино: как живет актер Григорий Антипенко
Сбылся кошмар Зеленского, арест замглавы уголовного розыска: что дальше
Заммэра столицы рассказала о статусе «Московская медсестра»
Беспилотник ВСУ атаковал тепловоз на железнодорожной станции
Овечкин объяснил, зачем написал кандидатскую диссертацию
Посольство РФ призвало Швейцарию прекратить антироссийские выпады
Секрет стройности, третий ребенок, алкоголь: как живет Татьяна Буланова
Кремль уведомил США и другие страны о пуске «Сармата»
Площадь мощного пожара в Долгопрудном многократно выросла
Песня о Путине, желание поехать в зону СВО, театр: как живет Данилова
Россиянам рассказали, что делать в праздник Преполовения Пятидесятницы
Частные инвесторы скупили бумаг на рекордные 43 млрд рублей
Беспилотник «Дартс» ударил по железнодорожному вокзалу
Прячется от смертной казни? Убийца беременной жены ищет защиты в Италии
Фигуристка Муравьева меняет спортивное гражданство: что происходит
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.