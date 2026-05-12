Овечкин объяснил, зачем написал кандидатскую диссертацию

Российский капитан и форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал в интервью «Матч ТВ», что подготовка его кандидатской диссертации была продиктована желанием систематизировать накопленные знания для будущего развития хоккея. По словам спортсмена, работа поможет ему в создании собственной школы.

Я хотел бы делиться тем опытом, который получил. Считаю, что это правильно. Тем более в будущем я хотел бы открыть свою хоккейную школу. Все те методики, которые я получил в своей карьере, хотел изложить в диссертации и применять на деле, — сказал хоккеист.

Ранее стало известно, что Овечкин защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук. Форвард успешно представил научную работу объемом 145 страниц. В своей работе спортсмен провел сравнительный анализ североамериканской и российской систем подготовки хоккеистов. Ключевая идея заключается в том, что оба подхода имеют сильные стороны, и их сочетание принесло бы пользу игрокам по мере взросления.