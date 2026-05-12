Овечкин защитил диссертацию и стал кандидатом наук

Российский капитан и форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук, сообщил портал Russian Machine Never Breaks. Российский форвард успешно представил научную работу объемом 145 страниц.

В своей диссертации Овечкин провел сравнительный анализ североамериканской и российской систем подготовки молодых хоккеистов. Ключевая идея работы заключается в том, что оба подхода имеют сильные стороны и их сочетание принесло бы пользу игрокам по мере взросления.

Овечкин в своей работе отметил, что в России традиционно делают упор на контроль шайбы и развитие технического мастерства, тогда как в Северной Америке приоритет отдается скорости и физической подготовке. По мнению Овечкина, гармоничное соединение этих методик способно улучшить качество подготовки будущих звезд хоккея.

Ранее Овечкин признался, что хотел бы получить от генерального менеджера Криса Патрика предложение о двухлетнем контракте. На вопрос, рассматривает ли он возможность перехода в другую команду, Овечкин иронично ответил, что он свободный агент, но практически уверен, что игра против «Коламбуса» не стала для него последней в НХЛ.