День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 10:47

Овечкин защитил диссертацию и стал кандидатом наук

Овечкин защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский капитан и форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук, сообщил портал Russian Machine Never Breaks. Российский форвард успешно представил научную работу объемом 145 страниц.

В своей диссертации Овечкин провел сравнительный анализ североамериканской и российской систем подготовки молодых хоккеистов. Ключевая идея работы заключается в том, что оба подхода имеют сильные стороны и их сочетание принесло бы пользу игрокам по мере взросления.

Овечкин в своей работе отметил, что в России традиционно делают упор на контроль шайбы и развитие технического мастерства, тогда как в Северной Америке приоритет отдается скорости и физической подготовке. По мнению Овечкина, гармоничное соединение этих методик способно улучшить качество подготовки будущих звезд хоккея.

Ранее Овечкин признался, что хотел бы получить от генерального менеджера Криса Патрика предложение о двухлетнем контракте. На вопрос, рассматривает ли он возможность перехода в другую команду, Овечкин иронично ответил, что он свободный агент, но практически уверен, что игра против «Коламбуса» не стала для него последней в НХЛ.

Спорт
Хоккей
Александр Овечкин
диссертации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер рассказал, есть ли возрастные ограничения в лакроссе
Раскрыт срок разработки нового плана госполитики по духовным ценностям
В Минобороны раскрыли, сколько раз ВСУ пытались нарушить перемирие
Российские войска сровняли с землей военные аэродромы ВСУ
Юрист предостерегла от применения креативных фраз при банковских переводах
Российские силы ПВО сбили сотню дронов ВСУ за сутки
Россиянам перекрыли доступ к мухоморам
Психолог ответил, какие признаки указывают на измену
МО сообщило о планах ВС России после завершения режима прекращения огня
В МИД РФ напомнили о предложении Путина к «ядерной пятерке»
Названа дата переговоров Лаврова с главой МИД Индии в Нью-Дели
Появились новые подробности по делу о жестоком убийстве в Москве
Инфекционист объяснила, чем опасен хантавирус
Разведка США проверит американские биолаборатории на Украине
Россиянам рассказали, чем чревато перекладывание вины на ближнего
Врач ответила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D
Samsung поставила на место Дуа Липу после иска на $15 млн
Бывший инвестор Битмамы угодил за решетку
ОАЭ усилили ПВО после подозрений в обстрелах Ирана
В Роскачестве назвали лучшее время для просьбы о повышении зарплаты
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.