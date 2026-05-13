День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 16:23

Овечкин прибыл в Москву с семьей

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в Москву, сообщил Telegram-канал медиакоманды хоккеиста. Он прилетел в РФ вместе с супругой Анастасией и сыновьями Сергеем и Ильей.

Мы в Москве! Ура!!!говорится в сообщении.

Ранее Овечкин рассказал, что подготовка его кандидатской диссертации была продиктована желанием систематизировать накопленные знания для будущего развития хоккея. По словам спортсмена, работа поможет ему в создании собственной школы.

До этого хоккеист признался, что хотел бы получить от генерального менеджера Криса Патрика предложение о двухлетнем контракте. На вопрос, рассматривает ли он возможность перехода в другую команду, Овечкин иронично ответил, что он свободный агент, но практически уверен, что игра против «Коламбуса» не стала для него последней в НХЛ.

В апреле Овечкин забрал у партнера по команде Дилана Строума клюшку, с помощью которой тот отдал ему пас на тысячную шайбу в карьере. Хоккеист объяснил, что отправит инвентарь в музей. Юбилейный гол состоялся в марте в матче с «Колорадо Эвеланш».

Спорт
Россия
Александр Овечкин
хоккеисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер актер сериала «Жена олигарха»
Названа еще одна причина, почему США на самом деле давят на Зеленского
Воспитатель попыталась спрятать оторванный палец ребенка в колготках
«Европа на грани»: в Финляндии выступили с заявлением после слов Путина
Умер лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Лион»
Одна европейская страна закрыла пограничные переходы с Украиной
Газпромбанк накрыл масштабный сбой
Комбрига ВСУ внесли в перечень террористов
Российские бойцы впервые поразили редкую САУ ВСУ
Китай обошел санкции против Рубио с помощью одного иероглифа
«Громадная сила»: в Китае увидели сигнал Западу в российском «Сармате»
Незаконная сауна чуть не спалила многоэтажку в Томске
Двое пьяных бойцов ВСУ покинули часть и жестоко надругались над женщиной
Двое мужчин жестоко зарезали школьника в алтайском селе
Раскрыта неочевидная польза пения
Госдума одобрила списание долгов участникам СВО
Гастроли по РФ, слухи об алкогольной зависимости, брак: как живет Корикова
Госдума упростила оформление пьяных водителей
Немецкий депутат захотел приехать в Россию
В Европе назвали условие приостановки торговой сделки с США
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.