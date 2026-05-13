Овечкин прибыл в Москву с семьей

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в Москву, сообщил Telegram-канал медиакоманды хоккеиста. Он прилетел в РФ вместе с супругой Анастасией и сыновьями Сергеем и Ильей.

Мы в Москве! Ура!!! — говорится в сообщении.

Ранее Овечкин рассказал, что подготовка его кандидатской диссертации была продиктована желанием систематизировать накопленные знания для будущего развития хоккея. По словам спортсмена, работа поможет ему в создании собственной школы.

До этого хоккеист признался, что хотел бы получить от генерального менеджера Криса Патрика предложение о двухлетнем контракте. На вопрос, рассматривает ли он возможность перехода в другую команду, Овечкин иронично ответил, что он свободный агент, но практически уверен, что игра против «Коламбуса» не стала для него последней в НХЛ.

В апреле Овечкин забрал у партнера по команде Дилана Строума клюшку, с помощью которой тот отдал ему пас на тысячную шайбу в карьере. Хоккеист объяснил, что отправит инвентарь в музей. Юбилейный гол состоялся в марте в матче с «Колорадо Эвеланш».