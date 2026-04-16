Овечкин рассказал, останется ли в «Вашингтоне»

Овечкин хочет остаться в «Вашингтоне» еще на два года

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via/imago-images.de/Global Look Press
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что хотел бы получить от генерального менеджера Криса Патрика предложение о двухлетнем контракте, сообщила журналистка Сэмми Силбер в соцсети X. На вопрос, рассматривает ли он возможность перехода в другую команду, Овечкин иронично ответил, что он свободный агент, но практически уверен, что игра против «Коламбуса» не стала для него последней в НХЛ.

Хоккеист также рассказал, что его сыновья часто спрашивают о продолжении карьеры в «Вашингтоне». По словам спортсмена, его дети в восторге и хотят, чтобы отец остался в команде, потому что они любят город и клуб.

Нападающий является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. Он забросил 929 шайб в 1573 матчах.

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев заявил NEWS.ru, что Овечкину стоит продлить контракт с клубом на один сезон, чтобы побить еще один рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге. По его мнению, это будет правильное решение со спортивной, исторической и политической точек зрения.

Спорт
Александр Овечкин
Вашингтон Кэпиталз
контракты
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

