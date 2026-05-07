Альберта пошла вон из Канады: при чем здесь Трамп, индейцы и Карл III

Канадская провинция Альберта с крупнейшими запасами нефти может выйти из состава страны. Сторонники ее отделения запустили петицию о референдуме, собрав 300 тысяч подписей, — голосование должно состояться в октябре. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, как потеря Альберты может уничтожить Канаду, почему в этих процессах заинтересован президент США Дональд Трамп и зачем в них может вмешаться еще и Лондон.

Альберта все дальше от Оттавы

Организация Stay Free Alberta (SFA — «Оставайся свободной, Альберта») собрала почти 302 тысячи подписей под своей петицией о выходе провинции из состава Канады. Это намного больше, чем было необходимо: для запуска процедуры требовалась поддержка 178 тысяч человек. Если подписи окажутся подлинными, голосование по вопросу об отделении провинции может состояться в октябре.

Глава правительства региона Даниэль Смит заявила о готовности поддержать референдум при достаточном количестве проверенных автографов. При этом лидер SFA Митч Сильвестр не сомневается в успехе: по его словам, большинство подписей были подтверждены при помощи многоступенчатой системы.

Правительство Канады и его глава Марк Карни пока никак не комментировали ситуацию. Однако очевидно, что выход Альберты из состава страны станет для нее экономической и политической катастрофой. Дело в том, что в этой провинции сосредоточен 81% от всех запасов канадской нефти, или 171 млрд баррелей в реальном выражении. Для сравнения: в России доказанные запасы черного золота составляют 80 млрд баррелей.

Сторонники Митча Сильвестра вывешивают флаги в его поддержку Фото: Jason Franson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему уходит Альберта

Ключевая претензия альбертцев к канадскому правительству кроется в системе «уравнивающих платежей». Суть в том, что более богатые регионы отправляют в федеральный центр больше налогов, а Оттава «нарезает» эти поступления так, чтобы субсидировать более бедные. Провинциям типа Альберты достается минимум отчислений.

В вопросе отделения есть и политический компонент. Сторонники независимости более консервативны, при этом как в самой провинции, так и в стране в последние годы правящее большинство составляют либералы.

На самом деле движение за независимость зародилось в Альберте еще в 30-х годах XX века, хотя идея витала в воздухе с конца XIX столетия. В 1970-е она стала набирать популярность из-за жестких ограничений, наложенных премьером того времени Пьером Трюдо, на нефтяную промышленность.

Тем не менее до недавнего времени «Проект процветания Альберты» считался маргинальным и не способным достигнуть своих целей. Но тут к власти в США второй раз пришел Дональд Трамп. Он решил, что либералов нужно громить не только внутри Штатов, но и вообще везде, а заодно начал претендовать на северные территории, которые пока США не принадлежат.

Альберта не стала исключением. Financial Times в конце января написала о серии тайных встреч главы Белого дома с канадскими сепаратистами. Речь на переговорах шла о предоставлении Альберте кредитной линии в $500 млрд, если референдум увенчается успехом.

Трампу не так важно, присоединится Альберта к США или станет независимым государством. Заем и без того свяжет руководство провинции с Вашингтоном настолько крепко, что она прочно войдет в американскую сферу влияния. Учитывая стагнацию в нефтедобыче в США, миллиарды баррелей нефти для Трампа не будут лишними.

Сторонники несут коробки с подписями для подачи в Избирательную комиссию Альберты на референдум о разделении в Эдмонтоне Фото: Jason Franson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индейцы разрушат все

Официальные власти Альберты уже готовятся к возможному успеху сторонников независимости, но подчеркивают: процесс отделения будет долгим. Даже если референдум станет для его инициаторов успешным, понадобятся долгие переговоры с Оттавой.

Профессор Университета Макгилла Даниэль Беланд определяет вероятность успеха голосования в 30% — это неплохой показатель. Но разрушить все могут коренные народы Канады: они подали иск в суд провинции, заявив, что ее выход из состава страны нарушит их права, закрепленные в соглашениях еще с Британской короной.

Речь идет о племени Атабаска-Чипевайан, которое 21 июня 1899 года подписало с Лондоном Договор № 8. В обмен на территориальные уступки индейцам было разрешено свободно пересекать канадские территории, следуя за миграцией оленей карибу, охотой на которых они и занимаются. В случае отделения Альберты с выполнением этого требования могут возникнуть серьезные трудности. И самое главное, что разрешить этот спор в состоянии именно Лондон, поскольку главой Канады до сих пор, несмотря на конституционную независимость этой страны, считается британский монарх, то есть Карл III. Глава правительства Канады в данной системе — лишь «генерал-губернатор» Его Величества.

Иными словами, в эту нетривиальную историю, где сошлись интересы Оттавы, столицы Альберты Эдмонтона и Вашингтона, запросто может вмешаться Лондон. И это уже не «раскол в НАТО» или в Евросоюзе, о котором в последнее время говорят все чаще с самых высоких трибун. Разразится настоящая подковерная война в самом сердце Западного мира с расколом по линии англосаксонского единства.

Индейцы Канады, согласно последней переписи, оставляют около 4% от всего населения страны. Но у этого меньшинства есть все шансы стать тем камнем, который обрушит действительно гигантскую лавину.

