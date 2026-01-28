Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 08:07

«Не продается»: в Гренландии резко осудили попытки Трампа получить остров

Вице-спикер парламента Гренландии: остров не будет продан США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Гренландия не продается, слова главы Белого дома Дональда Трампа о присоединении острова к США недопустимы, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен. Он отметил, что для жителей автономной территории в составе Дании сложилась тяжелая ситуация.

Гренландия не продается, и ситуация очень тяжелая для гренландцев и для датских граждан в Гренландии и в Королевстве Дании, — сказал Оттосен.

Вице-спикер парламента Гренландии считает, что последние заявления Трампа подрывают чувство безопасности. Он уверен, что судьбу острова должны определять ее жители, а не внешние силы.

Ранее военный историк Дмитрий Болтенков заявил, что на американской базе Тула в Гренландии размещен один из ключевых радаров системы предупреждения о ракетном нападении США AN/FPS-132, способный отслеживать объекты в космосе на дистанции до 5,5 тыс. километров. Вашингтон заинтересован в регионе и может разместить там новейшую систему ПВО «Золотой купол».

До этого стало известно, что проект соглашения между НАТО и США по Гренландии не предполагает передачи острова под суверенитет Вашингтона. Основной пункт плана — размещение на острове американской системы противоракетной обороны.

