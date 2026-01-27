Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 16:36

Раскрыты возможности «глаза Пентагона» в Гренландии

США разместили способный следить за космосом радар в Гренландии

Гренландия Гренландия Фото: Shutterstock/FOTODOM
На американской базе Тула в Гренландии размещен один из ключевых радаров системы предупреждения о ракетном нападении США AN/FPS-132, способный отслеживать объекты в космосе на дистанции до 5,5 тыс. километров, рассказал военный историк Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями». Вашингтон заинтересован в регионе и может разместить там новейшую систему ПВО «Золотой купол».

Чем переход тех или иных территорий в Арктике под контроль США грозит России? Судя по всему, ничем. У нас есть своя часть Арктики, у них будет своя, — считает историк.

Болтенков отмечает, что американцы использовали Гренландию в военных целях еще в годы холодной войны, не всегда информируя Данию. Российским аналогом заокеанского радара он называет станцию «Воронеж». По словам эксперта, перспективная американская система ПВО не станет помехой для российского современного вооружения, включая ядерную крылатую ракету «Буревестник».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные самым пристальным образом проанализируют планы США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». Он подчеркнул необходимость понять, против каких конкретно угроз будет спроектирована эта система.

