25 января 2026 в 14:55

В Кремле высказали отношение к «Золотому куполу» США

Песков: ВС РФ будут пристально следить за планами США по «Золотому куполу»

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ВС России будут самым пристальным образом отслеживать и анализировать планы Вашингтона по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, необходимо понять, против каких угроз она будет спроектирована.

Что это будет за «купол»? Против каких угроз он будет спроектирован? Я не сомневаюсь, что наши военные будут самым пристальным образом отслеживать и анализировать эти планы, — заявил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, что Вашингтон хочет заполучить Гренландию для развертывания там масштабной системы противоракетной обороны «Золотой купол». По его словам, это позволит защитить весь Североамериканский континент, включая Канаду, и сдержать «очень энергичных и опасных потенциальных врагов».

При этом хозяин Белого дома считает, что Гренландия уже входит в периметр территорий США. По его словам, это связано с тем, что остров находится в Западном полушарии. Трамп также заверил, что притязания США на Гренландию не представляют угрозы для НАТО.

