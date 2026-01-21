Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 17:26

«Это наша территория»: Трамп объявил Гренландию частью Америки

Трамп: Гренландия входит в периметр территорий Северной Америки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Гренландия входит в периметр американских территорий, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, это связано с тем, что остров находится в Западном полушарии.

Этот огромный незащищенный остров на самом деле является частью Северной Америки, расположенной на северной границе Западного полушария. Это наша территория, — подчеркнул Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что только США способны защитить Гренландию. Трамп подчеркнул уважение к ее народу и Дании, но отметил, что каждый союзник по НАТО должен уметь защищать свою территорию, а уникальные возможности для этого есть лишь у США.

До этого газета The New York Times сообщила, что Пентагон не прорабатывает планы военных действий в отношении Гренландии. Несмотря на заявления Трампа о возможном присоединении острова, Белый дом не давал военным указаний разрабатывать сценарии захвата или управления территорией.

Более того, по данным NYT, высокопоставленные чиновники и военные в Пентагоне оказались раздражены таким агрессивным планом даже в теории. Свои опасения они высказывают в частных беседах.

Гренландия
США
Дональд Трамп
Европа
