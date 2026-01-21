Трамп рассказал, кто может защитить Гренландию

Только США смогут защитить Гренландию, заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Он добавил, что с уважением относится к народам Гренландии и Дании, и напомнил, что США создали базы на острове и «воевали за Данию во Второй мировой войне». Трансляция выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

Мы с огромным уважением относимся к Гренландии и народу Дании. Но каждый союзник по НАТО обязан быть в состоянии защищать свою собственную территорию. Суть в том, что ни одна страна или группа стран не находится в положении, позволяющем делать то, что могут США, — сказал американский лидер.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что Трамп хочет присоединить Гренландию, чтобы получить доступ к дешевой электроэнергии для развития технологий искусственного интеллекта. Он отметил, что в случае захвата острова у США появятся возможности для поглощения Канады, где цены на электричество ниже.

До этого экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Россия заинтересована в успехе Трампа в вопросе присоединения Гренландии. По его словам, геополитические споры на мировой арене оттесняют украинский кризис на второй план.