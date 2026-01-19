Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 15:33

Экс-нардеп раскрыл идеальный исход по территориальному вопросу Гренландии

Экс-нардеп Царев: России выгодна победа Трампа в вопросе Гренландии

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россия заинтересована в успехе президента США Дональда Трампа в вопросе присоединения Гренландии, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, геополитические споры на мировой арене оттесняют украинский кризис на второй план.

Когда начался конфликт на Ближнем Востоке, Киев очень сильно переживал, что его забудут, и Израиль станет более важным. Потом была такая же ситуация с Ираном и Венесуэлой — каждый раз Украина уходит все дальше в новостных сводках. События в Гренландии вытеснили украинский конфликт даже не на второе или третье место, он ушел далеко-далеко. Трамп ведет себя с Гренландией и Венесуэлой так, что фактически перечеркивает все аргументы консолидации Запада против России. В РФ заинтересованы в том, чтобы события в Гренландии развивались по тому сценарию, который хочет Трамп. Это играет против Киева и на руку Москве, — высказался Царев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет делать заявлений по поводу информации о возможных «интересах» России в Гренландии. По его словам, российские власти внимательно следят за развитием событий и анализируют ситуацию.

Дональд Трамп
Гренландия
США
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии
Один любовник на три мертвых женщины: новые подробности дела убийцы из Гоа
Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи
Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская
Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты
Прокуратура направила в суд дело о пытках и убийствах российских военных
В одном из российских регионов мигранты не смогут работать дворниками
Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS
Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса
В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания
Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите
В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»
Полиция Петербурга обнаружила девять нелегалов во время рейда на овощебазе
Деятельность французской Vigo Law Firm признали нежелательной в России
Российская ПВО очистила небо от почти 20 украинских дронов
В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за ВПП при посадке
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.