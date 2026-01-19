Экс-нардеп раскрыл идеальный исход по территориальному вопросу Гренландии

Россия заинтересована в успехе президента США Дональда Трампа в вопросе присоединения Гренландии, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, геополитические споры на мировой арене оттесняют украинский кризис на второй план.

Когда начался конфликт на Ближнем Востоке, Киев очень сильно переживал, что его забудут, и Израиль станет более важным. Потом была такая же ситуация с Ираном и Венесуэлой — каждый раз Украина уходит все дальше в новостных сводках. События в Гренландии вытеснили украинский конфликт даже не на второе или третье место, он ушел далеко-далеко. Трамп ведет себя с Гренландией и Венесуэлой так, что фактически перечеркивает все аргументы консолидации Запада против России. В РФ заинтересованы в том, чтобы события в Гренландии развивались по тому сценарию, который хочет Трамп. Это играет против Киева и на руку Москве, — высказался Царев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет делать заявлений по поводу информации о возможных «интересах» России в Гренландии. По его словам, российские власти внимательно следят за развитием событий и анализируют ситуацию.