19 января 2026 в 12:40

В Кремле высказались о российских «интересах» в Гренландии

Кремль воздерживается от комментариев относительно утверждений о якобы возможных «интересах» России в Гренландии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, российские власти отслеживают ситуацию и анализируют происходящее.

В целом в последние дни очень много такой беспокойной информации поступает. Конечно же, мы пристальным образом наблюдаем за всем происходящим, анализируем это происходящее. Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии — я оставляю это без комментариев, — сказал представитель Кремля.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Россия не заинтересована в покупке США Гренландии у Дании. По его словам, часть полученных Данией средств с высокой долей вероятности будет направлена на поддержку Украины, что напрямую затрагивает интересы граждан России, хотя судьба острова на первый взгляд кажется далекой.

Кроме того, политолог Юрий Светов заявил, что Гренландия не способна самостоятельно защититься в случае американского вторжения. По его мнению, европейские страны также не намерены оборонять датский остров, а направленная туда военная миссия больше похожа на издевательство. Он также согласился со словами президента США Дональда Трампа о том, что премьер-министру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену придется тяжело, если он выступит против Америки.

