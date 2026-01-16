Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 16:17

Раскрыто, что сообщили США главе МИД Гренландии

Политолог Светов: Гренландия не способна на самостоятельную оборону

Вивиан Моцфельдт Вивиан Моцфельдт Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
Гренландия не сможет себя защитить в случае вторжения со стороны США, сказал NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, европейцы также не собираются защищать принадлежащий Дании остров, а отправленная туда военная миссия больше похожа на издевательство.

Гренландия не способна на самостоятельную оборону. Как только американцы примут решение, все решится мгновенно. Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт, которая там рыдала после переговоров с вашингтонской администрацией, поняла, что существует четкий план — Гренландия должна войти в состав США, и возражения или сомнения жителей значения не имеют. Урок с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро показал, что такие возражения не учитываются, — сказал Светов.

По его словам, президент США Дональд Трамп правильно сказал, что премьер-министру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену придется тяжело, если он выступит против Америки.

В Гренландии живет 57 000 человек, в США — 350 миллионов. Армия США — одна из самых мощных в мире. Для них не составит труда высадить десант в столице и других ключевых точках, быстро взять контроль над Гренландией. Кто с ними будет воевать? — задался вопросом политолог.

Светов считает, что другие члены НАТО не помогут Дании сохранить Гренландию. Эксперт обратил внимание, что Франция, Германия, Швеция, Норвегия отправили туда около 30 военнослужащих.

Это смешно и даже обидно, — резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике. Об этом заявила глава британского МИД Иветт Купер во время визита в Норвегию. По ее словам, миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.

Гренландия
НАТО
США
Великобритания
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Елена Васильченко
Е. Васильченко
