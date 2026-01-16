Стало известно, на что готова Британия ради защиты Гренландии

Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике, заявила глава британского МИД Иветт Купер во время визита в Норвегию. По ее словам, которые приводит издание Politico, миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.

Мы хотим, чтобы роль НАТО усилилась и чтобы НАТО удвоила усилия по обеспечению безопасности в Арктике и разработала подход «Арктический часовой», — отметила Купер.

Дипломат отметила, что «Арктический часовой» будет схожа с операциями «Балтийский часовой» и «Восточный часовой». Она добавила, что допускает возможность организации военных учений НАТО в Гренландии. Инициативу поддержал и глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, обратив внимание, что ранее незаинтересованные в Арктике страны стали проявлять к ней повышенное внимание.

Ранее сообщалось, что приобретение Гренландии может обойтись Соединенным Штатам в сумму не менее $700 млрд (55,2 трлн рублей). Эта оценка касается стоимости реализации идеи президента США по покупке острова.