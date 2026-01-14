Атака США на Венесуэлу
Трампу озвучили стоимость Гренландии в долларах

NBC: приобретение Гренландии обошлось бы Трампу в $700 млрд

Фото: Reinhard Pantke/imagebroker.com/Global Look Press
Приобретение Гренландии может стоить Соединенным Штатам не менее $700 млрд (55,2 трлн рублей), сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. Эта сумма оценивает стоимость реализации идеи американского президента Дональда Трампа о покупке острова.

США, возможно, пришлось бы заплатить не менее чем $700 млрд, если бы они решили добиться цели президента Дональда Трампа — купить Гренландию, — говорится в сообщении.

Ранее американский лидер Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходима Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Он подчеркнул, что НАТО должна возглавить процесс присоединения острова к территории страны.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США стремится получить Гренландию для укрепления позиций республиканцев на предстоящих выборах в конгресс. При этом, по его мнению, высока вероятность того, что данный план Трампа потерпит неудачу. По мнению эксперта, американцы в большей степени обеспокоены внутренними проблемами, такими как безработица и инфляция.

