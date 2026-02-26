Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 14:08

Захарова увидела четкую закономерность в преступлениях Киева

Захарова: интенсивность ударов Киева по мирным жителям зависит от успехов ВСУ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Чем хуже складывается ситуация для ВСУ, тем чаще они наносят удары по мирным жителям, считает представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, масштабы нарушений украинской армии ужасают. Это подтверждается данными в докладе министерства о преступлениях ВСУ за 2025 год, подчеркнула дипломат на презентации доклада «Преступления киевского режима против лиц пожилого и старческого возраста».

Чем хуже обстоят дела у киевского режима на поле боя, тем более массовыми и интенсивными становятся удары Банковой по мирным жителям, — заявила Захарова.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что ВСУ в ночь на 26 февраля заметно снизили активность, связанную с запуском БПЛА по России. По его мнению, такая пауза была скорее технической. Котенок уверен, что уже скоро украинская армия продолжит попытки «дотянуться» до крупных русских городов.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 26 февраля силы противовоздушной обороны сбили почти 20 украинских беспилотников. ВСУ атаковали пять регионов страны.

