Лондон подловили на подлом отношении к кризису на Украине

Лондон всеми силами пытается помешать урегулированию украинского конфликта, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Великобритания заинтересована в сохранении «очага нестабильности», передает корреспондент NEWS.ru.

Британцы продолжают проявлять активный интерес к сохранению очага нестабильности в нашем регионе. Они всячески препятствуют долгосрочному и устойчивому урегулированию кризиса, — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Лондон и Париж перешли от слов к делу в манипулировании Киевом с помощью ядерной темы. По словам дипломата, европейские столицы заигрывают с украинским правительством, используя эту проблематику уже на практике.

Кроме того, представитель МИД РФ отметила, что долгосрочный и честный мир на Украине невозможен без ликвидации первоначальных причин кризиса, что сейчас является приоритетом российской дипломатии. По словам Захаровой, Москва последовательно транслирует эту позицию союзникам из мирового большинства и в ходе контактов с Вашингтоном.