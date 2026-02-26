Риелтор рассказал о случаях мошенничества с эскроу-счетами Риелтор Апрелев: случаи мошенничеств с эскроу-счетами участились

В России участились случаи мошенничества с эскроу-счетами, рассказал «Ридусу» основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он отметил, что такой способ расчета перестает быть безопасным.

В Подмосковье за 2025 год мошенники подняли больше полумиллиарда рублей с помощью поддельных документов. Около 100 семей осталось без домов и с огромными кредитами. В лучшем случае им залили только фундамент, — рассказал Апрелев.

При этом он подчеркнул, что потеря денег при такой схеме возможна только из-за ошибки банка. По его словам, финансовые организации в таких случаях должны контролировать выполнение работ.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать банки и оставлять семьи без домов с помощью системы эскроу-счетов, призванной обезопасить покупателей жилья. Строительные компании по всей стране вытягивают деньги, не проводя реальных работ.