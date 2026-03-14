Мошенники недосчитались миллиардов рублей из-за одного закона МВД сообщило о снижении ущерба от киберпреступлений до 195 млрд рублей

Материальный ущерб от киберпреступлений в России снизился до 195 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. Также благодаря этим мерам на 12% сократилось число зарегистрированных киберпреступлений.

Внедренные механизмы блокировки операций без добровольного согласия клиента и ограничений дистанционного управления банковскими счетами позволили сократить на 6% (с 192 до 181 млрд рублей) суммы похищенных денежных средств и на 4% (с 203 до 195 млрд рублей) в целом материальный ущерб от киберпреступлений, — отметили в министерстве.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что количество жалоб на кибермошенничество в России за 10 месяцев 2025 года сократилось более чем на 24% в годовом выражении. По его словам, растет не только число атак, но и эффективность борьбы с ними.

Между тем эксперт по интернет-мошенникам Екатерина Дуб выразила мнение, что для борьбы с кибермошенничеством необходимо изменить сознание населения. Она отметила, что аферисты всегда находят новые способы обмана.