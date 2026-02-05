Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 18:16

В Госдуме заявили о росте эффективности в борьбе с кибермошенниками

Депутат Аксаков: ЦБ фиксирует снижение числа жалоб на кибермошенничество на 24%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Количество жалоб на кибермошенничество в России за 10 месяцев 2025 года сократилось более чем на 24% в годовом выражении, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков со ссылкой на данные ЦБ. По его словам, растет не только число атак, но и эффективность борьбы с ними.

Количество мошеннических атак действительно растет, но, поверьте, возрастает и эффективность их отражения. По данным ЦБ, за 10 месяцев 2025 года количество жалоб на кибермошенничество снизилось более чем на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается пирамид, то их сайты и мошеннические копии страниц финорганизаций достаточно оперативно блокируются во внесудебном порядке по запросам ЦБ и Генпрокуратуры, — сказал Аксаков.

Парламентарий привел и статистику МВД: за отчетный период число зарегистрированных краж в стране уменьшилось на 21,8%, а мошенничеств — на 7,4%. Также Аксаков отметил популярность среди граждан добровольного самозапрета на кредиты. К концу 2025 года этой превентивной мерой защиты воспользовались уже 17,3 млн россиян, что, по его мнению, также является эффективным способом противостояния мошенникам.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что граждан необходимо активно информировать и просвещать о новых схемах мошенничества. Она отметила, что злоумышленники постоянно совершенствуют методы, включая техники психологического воздействия, которым люди не всегда могут противостоять.

Анатолий Аксаков
мошенничество
атаки
мошенники
