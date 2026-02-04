«Постоянно, много»: Матвиенко призвала активнее бороться с мошенниками

Граждан необходимо активно информировать и просвещать о новых схемах мошенничества для эффективной борьбы с ними, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании. Она отметила, что злоумышленники постоянно совершенствуют методы, включая техники психологического воздействия, которым люди не всегда могут противостоять.

Судя по всему, технологии, которые они используют, включая какой-то гипноз и другие меры, граждане не всегда это преодолевают. Поэтому надо говорить об этом постоянно, много просвещать, поддерживать людей, — сказала Матвиенко.

Она констатировала, что несмотря на все принимаемые государством меры, мошенники быстро адаптируются. По ее словам, ключевой элемент защиты — постоянная разъяснительная работа с населением.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что в случае, если человек назвал мошеннику код из СМС, то необходимо в срочном порядке связаться с организацией, представителем которой назвался аферист, заблокировать все операции и сменить пароли. По его словам, также важно выяснить, какие действия с аккаунтом уже успел совершить злоумышленник.