04 февраля 2026 в 07:32

В Госдуме дали инструкцию на случай, если человек назвал код мошеннику

Депутат Немкин: при получении мошенником кода из СМС нужно блокировать операции

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В случае, если человек назвал мошеннику код из СМС, то необходимо в срочном порядке связаться с организацией, представителем которой назвался аферист, заблокировать все операции и сменить пароли, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, также важно выяснить, какие действия с аккаунтом уже успел совершить злоумышленник.

В этом случае главное — не паниковать и действовать максимально быстро, потому что первые минуты после утечки кода часто оказываются решающими. Первое и самое важное действие — немедленно прекратить разговор и связаться с организацией, от имени которой действовал мошенник: банком, порталом госуслуг, маркетплейсом или оператором связи, — отметил Немкин.

Далее, продолжил депутат, следует «обеспечить цифровую гигиену» всех связанных сервисов. Если код был связан с финансами, необходимо заблокировать карты и включить дополнительные лимиты с уведомлениями. Если речь о доступе к аккаунту, нужно сменить пароли не только в нем, но и на почте и других сервисах, где использовались похожие данные, так как мошенники часто проверяют цепочку доступов.

Он добавил, что также важно официально зафиксировать инцидент — обратиться в банк, к оператору или на портал госуслуг. При финансовом ущербе следует подать заявление в правоохранительные органы. Немкин подчеркнул, что это не просто формальность, а шаг, который может помочь вернуть средства.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана: они звонят или пишут клиентам банков, выдавая себя за службу безопасности, и сообщают о якобы подозрительной активности в системе быстрых платежей. Чтобы разблокировать счет, они просят раскрыть код из СМС или перевести деньги на «контрольный» счет. Эксперты предупреждают, что в феврале таких атак станет больше.

Россия
Госдума
советы
мошенники
инструкции
