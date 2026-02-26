Идеальная жареная рыба с хрустящей корочкой — три секрета, которые знают опытные хозяйки

Мечта любой хозяйки — золотистая, аппетитная корочка на рыбе, но часто вместо неё получается бледная и влажная поверхность. Причина — нарушение базовых правил подготовки продукта. Правильный подход позволяет сохранить структуру мяса и добиться хрустящей поверхности, которая приятно хрустит при каждом укусе.

Первый секрет — разморозка. Замороженную рыбу нельзя торопить: естественное оттаивание без микроволновки или горячей воды сохраняет волокна и минимизирует влагу. Второй этап — тщательное просушивание: бумажные полотенца удаляют лишнюю жидкость, иначе поверхность будет тушиться, а не жариться. Третий шаг — соль. За десять минут до жарки рыбу слегка солят, что уплотняет белки и вытягивает влагу, помогая корочке стать плотной и золотистой. Соблюдение этих трёх правил гарантирует вкусную, сочную и красиво поджаренную рыбу на столе.

