Ароматный хлеб с семенами без хлебопечки: простой способ испечь идеальную буханку дома

Многие уверены, что испечь настоящий хлеб дома сложно и почти невозможно без техники. Но на своей кухне легко приготовить пышную буханку с хрустящей корочкой и ароматными семенами. Такой хлеб получается вкуснее магазинного и долго остаётся мягким.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 400 г

мука цельнозерновая — 100 г

вода тёплая — 320 мл

дрожжи сухие — 7 г

соль — 8 г

семена (подсолнечника, льна, кунжута) — 80 г

масло растительное — 15 мл

Приготовление

Семена слегка подсушите на сухой сковороде — так вкус станет ярче. Смешайте муку, соль, дрожжи и большую часть семян. Влейте тёплую воду и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на час, чтобы оно поднялось.

Затем сформируйте буханку, смажьте водой, посыпьте оставшимися семенами и дайте постоять ещё 20 минут. Выпекайте сначала при 220 °C 10 минут, затем при 180 °C около получаса. Остудите на решётке. Хлеб получается воздушный внутри и с аппетитной хрустящей корочкой снаружи.

