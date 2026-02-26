Зимняя Олимпиада — 2026
Ароматный хлеб с семенами без хлебопечки: простой способ испечь идеальную буханку дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие уверены, что испечь настоящий хлеб дома сложно и почти невозможно без техники. Но на своей кухне легко приготовить пышную буханку с хрустящей корочкой и ароматными семенами. Такой хлеб получается вкуснее магазинного и долго остаётся мягким.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 400 г
  • мука цельнозерновая — 100 г
  • вода тёплая — 320 мл
  • дрожжи сухие — 7 г
  • соль — 8 г
  • семена (подсолнечника, льна, кунжута) — 80 г
  • масло растительное — 15 мл

Приготовление

Семена слегка подсушите на сухой сковороде — так вкус станет ярче. Смешайте муку, соль, дрожжи и большую часть семян. Влейте тёплую воду и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на час, чтобы оно поднялось.

Затем сформируйте буханку, смажьте водой, посыпьте оставшимися семенами и дайте постоять ещё 20 минут. Выпекайте сначала при 220 °C 10 минут, затем при 180 °C около получаса. Остудите на решётке. Хлеб получается воздушный внутри и с аппетитной хрустящей корочкой снаружи.

