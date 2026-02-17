Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 12:12

Речная рыба без мелких костей и сухости: простой приём с надрезами делает её сочной и безопасной для всей семьи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие отказываются готовить речную рыбу из-за мелких костей и риска пересушить мясо. Но есть простой способ, который решает сразу обе проблемы. Обычные надрезы перед жаркой делают рыбу намного удобнее и вкуснее.

Сначала тушку нужно очистить, удалить жабры и все внутренности, затем промыть и обсушить. После этого острым ножом выполните крестообразные надрезы по всей поверхности с двух сторон. Именно этот шаг считается главным секретом. Во время жарки горячее масло проникает внутрь, и мелкие кости становятся мягкими и почти не ощущаются.

Подготовленную рыбу выложите на разогретую сковороду и готовьте до румяной корочки. Благодаря надрезам она прожаривается равномерно и не пересыхает. После приготовления кости легко отделяются вилкой, а мясо остаётся сочным и ароматным. Такой способ особенно удобен, если рыбу будут есть дети или пожилые — блюдо получается безопасным и по-настоящему аппетитным.

Ранее сообщалось, что тушеная капуста — простой, доступный и питательный гарнир для ежедневного стола. Но привычный вариант с луком и морковью кажется скучноватым, а добавления мяса или грибов не всегда хочется. Есть два простых приема, которые превращают обычную капусту в блюдо с ресторанным акцентом.

