Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 09:00

Тушеная капуста тает во рту — два простых способа сделать гарнир необычным и ароматным без мяса и грибов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тушеная капуста — простой, доступный и питательный гарнир для ежедневного стола. Но привычный вариант с луком и морковью кажется скучноватым, а добавление мяса или грибов не всегда хочется. Есть два простых приема, которые превращают обычную капусту в блюдо с ресторанным акцентом.

Первый секрет — столовый уксус. Достаточно одной ложки 9%-ного уксуса через 20 минут после начала тушения, чтобы подчеркнуть сладость овоща и создать гармоничный вкус. Слишком раннее добавление сделает капусту жесткой, позднее — эффект не проявится. Второй способ — готовая горчица. Ложка горчицы добавит пикантности и легкую остроту, создавая интересный контраст с мягкой капустой.

Оба приема просты, не требуют лишних затрат и превращают привычный гарнир в самостоятельное, ароматное блюдо, которое легко составит конкуренцию картофелю или макаронам.

Ранее сообщалось, что многие до сих пор опасаются есть яйца из-за холестерина, хотя современные исследования давно развеяли этот миф. Умеренное употребление продукта может принести заметную пользу организму. Уже через пару недель регулярного включения яиц в рацион можно увидеть приятные изменения самочувствия и внешнего вида.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю кныши с картошкой — лучше хлеба! Кефирное тесто делает их воздушными, а начинка — сытной. Жарю на сковороде — объедение!
Общество
Готовлю кныши с картошкой — лучше хлеба! Кефирное тесто делает их воздушными, а начинка — сытной. Жарю на сковороде — объедение!
На Масленицу пеку дрожжевые блинчики: молоко, вода и манка — нежные, гибкие и ароматные
Общество
На Масленицу пеку дрожжевые блинчики: молоко, вода и манка — нежные, гибкие и ароматные
В пост не голодаю и не сижу без сладкого, объедаюсь домашней выпечкой: галета — чудо-вкуснятина
Общество
В пост не голодаю и не сижу без сладкого, объедаюсь домашней выпечкой: галета — чудо-вкуснятина
Диетолог раскрыла, дефицит каких витаминов поможет компенсировать баранина
Здоровье/красота
Диетолог раскрыла, дефицит каких витаминов поможет компенсировать баранина
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Здоровье/красота
Врач перечислила самые полезные виды рыб
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла истинную роль Киева на международной арене
В России ужесточат требования к рекламе энергетиков
Ингредиенты для блинов подешевели к Масленице
В районе Константиновки разгромлены позиции ВСУ
В Госдуме хотят изменить стоимость услуг ЖКХ в России
На Московском вокзале в Петербурге задерживаются поезда
В Европе забили тревогу из-за раскола между Берлином и Парижем
Богомаз назвал атаку ВСУ на Брянскую область мощной и массированной
В Telegram «завелись» вредоносные боты
Россия продолжила эвакуацию своих туристов с Кубы
Названа «золотая жила» для мошенников в соцсетях россиян
Стало известно, на какие болезни могут указывать ледяные руки и ноги
Больше трети выпускников вузов в России оказались «чересчур» образованными
Британский врач раскрыл причину внезапных ночных пробуждений
Работающие пенсионеры получат прибавку
Появились фото улицы в КНДР, открытой в честь участников боев под Курском
Разведчики ВСУ встретили смерть при попытке зайти в тыл российской армии
В Европе заговорили о нормализации отношений с Россией
Глава «Авроры» Сухоребрик назвал сроки получения первых Ил-114-300
Юрист рассказал, можно ли получить помощь в частных клиниках по полису ОМС
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.