Бросаю орехи в кипяток — и через 15 минут на столе вкуснятина, от которой не оторваться. Вкуснее и полезнее конфет

Бросаю грецкие орехи в кипяток — и через 15 минут на столе лакомство, которое затмит любые магазинные конфеты. Беру очищенные грецкие орехи, сахар и немного воды — и готовлю ароматную карамельную вкуснятину прямо на сковороде.

Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для быстрого десерта или уютного чаепития. Его необычность в том, что простая обработка кипятком убирает горечь и делает орехи нежными, а карамельный сироп создает тонкую хрустящую оболочку, которая тает во рту.

Получается обалденная вкуснятина: орехи, покрытые прозрачной, хрустящей карамелью, с мягкой, нежной сердцевиной внутри, которая буквально тает, оставляя приятное ореховое послевкусие с нотками корицы или ванили. Такие орехи исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их остудить.

Для приготовления вам понадобится: двести граммов очищенных грецких орехов, три-четыре столовые ложки сахара (или две столовые ложки меда), сто миллилитров воды, щепотка соли, по желанию корица, ваниль, лимонный сок, какао или апельсиновая цедра.

Орехи залейте крутым кипятком так, чтобы вода полностью их покрывала, и оставьте на десять минут. Затем слейте воду, орехи слегка обсушите. В сковороде или небольшой кастрюле соедините воду, сахар и соль, доведите до кипения и варите две-три минуты до легкого загустения.

Высыпьте орехи в кипящий сироп и, постоянно помешивая, варите семь-десять минут, пока сироп не загустеет и не обволакивает каждое ядро. При желании добавьте специи, перемешайте.

