Просто натрите 3 картофелины и получите лепешку вкуснее пиццы: из доступных продуктов

Просто натрите 3 картофелины и получите лепешку вкуснее пиццы! Это гениально простое и сытное блюдо из доступных продуктов. Хрустящая картофельная основа с нежной серединкой служит идеальным «тестом» для любой начинки: от сочных помидоров до ароматных грибов или колбасы.

Для приготовления понадобится: 3 крупные картофелины, 2 яйца, 2 ст. л. муки, соль, перец, любимые ингредиенты для начинки (помидоры, болгарский перец, грибы, колбаса, оливки), 100–150 г твердого сыра, зелень.

Рецепт: картофель натрите на крупной терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, муку, соль, перец и тщательно перемешайте. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Выложите картофельную массу, разровняйте в тонкую лепешку. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до легкого золотистого цвета. Достаньте, выложите на лепешку начинку (например, кружочки помидоров, ломтики колбасы, грибы). Сверху щедро посыпьте тертым сыром. Верните в духовку еще на 10–15 минут до расплавления сыра и румяной корочки.

