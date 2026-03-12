Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Идеальный постный винегрет с хрустящей квашеной капустой без майонеза

Идеальный постный винегрет с хрустящей квашеной капустой без майонеза
Постный винегрет — это классика русской кухни, которая идеально вписывается в любой рацион. Он яркий, хрустящий и полезный, без лишних калорий. Давайте приготовим его вместе быстро и просто.

Для постного винегрета возьмите 2 свеклы, 3 картофелины, 2 моркови, 200 г квашеной капусты, 3 соленых огурца, 1 луковицу, 2 ст. л. растительного масла, соль и перец по вкусу. Отварите свеклу, картофель и морковь до готовности, остудите и очистите. Нарежьте все овощи аккуратными кубиками одинакового размера — примерно 0,5 см. Капусту слегка отожмите от рассола, огурцы и лук порубите мелко. Смешайте ингредиенты в миске, заправьте маслом, посолите и поперчите. Дайте постному винегрету настояться 30 минут в холодильнике — так вкусы лучше соединятся. Калорийность порции (200 г) — около 120 ккал. Этот салат богат витаминами и клетчаткой, поддерживает пищеварение.

Ранее мы поделились рецептом постных гренков.

