12 марта 2026 в 19:00

Как превратить обычный винегрет в шедевр: добавляем белые грибы

Надоел классический винегрет? Как обыграть привычный салат, чтобы он заиграл по-новому: а вы знаете, что винегрет и грибы — это почти идеальное сочетание, особенно если грибы не маринованные, а благородные белые.

Для этого варианта придется немного потрудиться, но результат того стоит. 300 г белых грибов, можно замороженных, нарежьте крупными кусками и обжарьте на смеси сливочного и растительного масла до золотистого цвета, добавив в конце веточку тимьяна и зубчик чеснока. Грибы должны отдать лишнюю влагу и стать ароматными, почти хрустящими по краям. Параллельно отварите до готовности 100 г стручковой фасоли, буквально пять минут в кипящей подсоленной воде, и сразу откиньте на лед, чтобы сохранить ярко-зеленый цвет. Свеклу, морковь и картофель для этого винегрета лучше запечь в духовке с веточками розмарина, тогда они приобретут легкий аромат, который перекликается с грибами.

Теперь самое интересное — сборка. Остывшие овощи нарежьте привычным кубиком, но свеклу заправьте отдельно небольшим количеством масла, чтобы она не поделилась цветом раньше времени. В миске смешайте картофель, морковь, стручковую фасоль, порезанную на небольшие кусочки, и обжаренные грибы. Для заправки возьмите три столовые ложки оливкового масла, столовую ложку бальзамического уксуса, чайную ложку зернистой горчицы и немного грибного бульона, который остался после жарки. Заправьте этой смесью овощи, аккуратно перемешайте и только в самом конце добавьте свеклу и рубленую петрушку. Такой винегрет хорош и теплым, если подавать его сразу после приготовления, и холодным, если дать ему настояться ночь в холодильнике.

  • Совет: если используете замороженные белые грибы, не размораживайте их заранее — бросайте на сковороду прямо из морозилки, так они отдадут меньше влаги и лучше зажарятся. Стручковую фасоль после варки обязательно обдайте ледяной водой, чтобы она осталась ярко-зеленой и хрустящей, иначе она превратится в безликую серую массу.

  • Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 112 ккал, белки — 4,1 г, жиры — 6,3 г, углеводы — 9,8 г.

