Козий сыр и вяленые томаты: винегрет, который ломает стереотипы

Когда слышишь слово «винегрет», воображение рисует скромную тарелку с бордовыми кубиками на советском обеденном столе. Но однажды в московском кафе я попробовала винегрет, в котором не было ни картошки, ни моркови в привычном понимании, а вместо них красовались запеченная свекла, нежный козий сыр и вяленые томаты. Теперь я часто готовлю этот вариант для гостей, которые считают, что винегрет — это скучно.

Для начала запеките три средние свеклы в фольге с веточкой розмарина и долькой чеснока внутри — так она пропитается ароматами и станет особенно сладкой. Время запекания зависит от размера, но обычно 1 часа при 180 градусах достаточно. Остудите свеклу, очистите и нарежьте крупным кубиком, примерно два на два сантиметра, чтобы она чувствовалась в салате главным действующим лицом. Вяленые томаты, граммов 100, нарежьте полосками, а если они слишком сухие, замочите на пару минут в горячей воде. Красную луковицу нашинкуйте тончайшими перьями и замаринуйте в соке половины апельсина с каплей меда — это придаст неожиданную цитрусовую свежесть.

Для заправки смешайте масло из-под вяленых томатов, оно уже насыщено травами, с чайной ложкой бальзамического уксуса и щепоткой прованских трав. В отдельной миске соедините свеклу, томаты, лук и горсть руколы, которая заменит привычную зелень. Добавьте раскрошенный руками козий сыр, граммов 150, но не перемешивайте слишком активно, пусть кусочки сыра остаются целыми. Влейте заправку, осторожно переверните салат несколько раз, чтобы не повредить нежные листья, и сразу подавайте. Сверху можно посыпать поджаренными кедровыми орешками или тыквенными семечками. Этот винегрет ломает стереотипы: он нежный, яркий, сложный по вкусу, но при этом готовится из тех же корнеплодов, что и классика, просто в новой интерпретации.

Совет: козий сыр для этого салата выбирайте мягкий, рассыпчатый, но не пастообразный — он должен держать форму кусочков. Вяленые томаты берите в масле с травами, это масло идеально подойдет для заправки и усилит средиземноморское звучание блюда. Руколу добавляйте непосредственно перед подачей, иначе она завянет и потеряет свою приятную горчинку.

Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 138 ккал, белки — 5,2 г, жиры — 8,9 г, углеводы — 9,1 г.

