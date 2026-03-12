Сельдь под шубой отдыхает: винегрет по-фински с горчичным соусом

Финны, как известно, большие мастера по части сельди, и их интерпретация нашего родного винегрета оказалась настолько удачной, что стоит обратить внимание на этот рецепт.

Начните с подготовки овощей, потому что им нужно время остыть после варки. Три средние свеклы, две моркови и три картофелины тщательно вымойте щеткой, но не чистите, чтобы сохранить все соки. Запеките их в духовке при 180 градусах до мягкости, это займет около часа, или отварите в мундире, если время поджимает. Главное — дать овощам полностью остыть, прежде чем их нарезать, иначе винегрет потеряет цвет и превратится в кашу. Пока они остывают, займитесь луком: одну красную луковицу нарежьте тончайшими полукольцами и замаринуйте в смеси столовой ложки яблочного уксуса, щепотки сахара и стакане воды, чтобы ушла лишняя горечь.

Филе сельди, лучше пряного посола, граммов 200, нарежьте небольшими кусочками, примерно с ноготь большого пальца. Теперь самое важное — заправка, которая делает этот салат не просто винегретом с рыбой, а самостоятельным блюдом. В отдельной посуде смешайте две столовые ложки растительного масла, чайную ложку дижонской горчицы, чайную ложку меда и столовую ложку лимонного сока. Добавьте щепотку белого перца и немного измельченного укропа. Остывшие овощи очистите от кожуры и нарежьте аккуратным кубиком, стараясь, чтобы все кусочки были примерно одного размера. Смешайте картофель, морковь, свеклу, маринованный лук и сельдь в глубокой миске, но свеклу лучше добавить в последнюю очередь и сразу заправить частью соуса, чтобы она не окрасила все остальные ингредиенты раньше времени. Влейте заправку, аккуратно перемешайте двумя лопатками и дайте постоять в холодильнике хотя бы час. Подавайте, украсив веточкой укропа и долькой лимона, и вы поймете, почему в Скандинавии этот салат любят не меньше, чем нашу классику.

Совет: чтобы свекла не окрасила все остальные овощи в однородный бордовый цвет, нарежьте ее первой, сбрызните растительным маслом и только потом смешивайте с остальными ингредиентами. Масло создает тонкую пленку, которая не дает пигменту распространяться. Сельдь добавляйте в самую последнюю очередь и перемешивайте особенно бережно, чтобы кусочки рыбы остались целыми.

Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 154 ккал, белки — 6,8 г, жиры — 9,2 г, углеводы — 10,4 г.

