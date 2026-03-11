Три стакана муки и пачка масла: рецепт идеального песочного пирога

Песочный пирог с вареньем, или, как его часто называют, венгерский тертый пирог, — это воплощение простоты и ностальгии. Хрустящая, рассыпчатая основа, кисло-сладкая прослойка из любимого варенья и такая же крошка сверху. Он готовится из тех продуктов, что всегда есть в доме, и никогда не надоедает.

Секрет идеального песочного теста — в холодных руках и быстрых движениях. Масло не должно таять от тепла ваших ладоней, иначе тесто потеряет структуру и станет «забитым». Достаньте из холодильника пачку сливочного масла (200 г) и натрите его на крупной терке прямо в миску с мукой. Муки вам понадобится примерно 3 стакана, но добавляйте ее постепенно. Пальцами быстро вотрите масло в муку, чтобы получилась жирная крошка, похожая на мокрый песок. В отдельной посуде взбейте 2 яйца с половиной стакана сахара и щепоткой соли до легкой пены. Влейте яичную смесь в масляно-мучную крошку и быстро соберите тесто в шар. Не месите долго, просто соедините ингредиенты. Разделите тесто на две части — примерно две трети и одну треть. Меньшую заверните в пленку и уберите в морозилку на час, большую — в холодильник.

Пока тесто отдыхает, займитесь начинкой. Вам понадобится около стакана густого варенья или джема. Лучше всего подходит кисловатое — смородиновое, вишневое без косточек или абрикосовое. Если варенье жидковатое, чтобы оно не вытекло, смешайте его со столовой ложкой крахмала или панировочных сухарей — они впитают лишнюю влагу.

Достаньте большую часть теста из холодильника и раскатайте в пласт по размеру вашей формы. Форму лучше использовать прямоугольную или круглую с бортиками, смажьте ее маслом. Перенесите тесто в форму, сформируйте небольшие бортики. На тесто ровным слоем выложите варенье. Теперь достаньте из морозилки кусок теста и натрите его на крупной терке прямо на варенье, равномерно распределяя крошку. Это и будет та самая хрустящая корочка. Отправляйте пирог в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 25–30 минут. Верх должен стать золотистым, а аромат — невероятным. Готовый пирог обязательно полностью остудите в форме и только потом нарезайте. Теплым песочное тесто крошится, а холодным держит форму идеально.

Совет: чтобы низ пирога точно пропекся и не отсырел от варенья, можно перед выкладыванием начинки присыпать тестовую основу тонким слоем крахмала или молотых орехов — они создадут защитный барьер и впитают излишки сока.

Ранее мы писали о том, как приготовить фондан, который получится даже у новичка