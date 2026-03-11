Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 09:00

Три стакана муки и пачка масла: рецепт идеального песочного пирога

Три стакана муки и пачка масла: рецепт идеального песочного пирога Три стакана муки и пачка масла: рецепт идеального песочного пирога Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Песочный пирог с вареньем, или, как его часто называют, венгерский тертый пирог, — это воплощение простоты и ностальгии. Хрустящая, рассыпчатая основа, кисло-сладкая прослойка из любимого варенья и такая же крошка сверху. Он готовится из тех продуктов, что всегда есть в доме, и никогда не надоедает.

Секрет идеального песочного теста — в холодных руках и быстрых движениях. Масло не должно таять от тепла ваших ладоней, иначе тесто потеряет структуру и станет «забитым». Достаньте из холодильника пачку сливочного масла (200 г) и натрите его на крупной терке прямо в миску с мукой. Муки вам понадобится примерно 3 стакана, но добавляйте ее постепенно. Пальцами быстро вотрите масло в муку, чтобы получилась жирная крошка, похожая на мокрый песок. В отдельной посуде взбейте 2 яйца с половиной стакана сахара и щепоткой соли до легкой пены. Влейте яичную смесь в масляно-мучную крошку и быстро соберите тесто в шар. Не месите долго, просто соедините ингредиенты. Разделите тесто на две части — примерно две трети и одну треть. Меньшую заверните в пленку и уберите в морозилку на час, большую — в холодильник.

Пока тесто отдыхает, займитесь начинкой. Вам понадобится около стакана густого варенья или джема. Лучше всего подходит кисловатое — смородиновое, вишневое без косточек или абрикосовое. Если варенье жидковатое, чтобы оно не вытекло, смешайте его со столовой ложкой крахмала или панировочных сухарей — они впитают лишнюю влагу.

Достаньте большую часть теста из холодильника и раскатайте в пласт по размеру вашей формы. Форму лучше использовать прямоугольную или круглую с бортиками, смажьте ее маслом. Перенесите тесто в форму, сформируйте небольшие бортики. На тесто ровным слоем выложите варенье. Теперь достаньте из морозилки кусок теста и натрите его на крупной терке прямо на варенье, равномерно распределяя крошку. Это и будет та самая хрустящая корочка. Отправляйте пирог в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 25–30 минут. Верх должен стать золотистым, а аромат — невероятным. Готовый пирог обязательно полностью остудите в форме и только потом нарезайте. Теплым песочное тесто крошится, а холодным держит форму идеально.

  • Совет: чтобы низ пирога точно пропекся и не отсырел от варенья, можно перед выкладыванием начинки присыпать тестовую основу тонким слоем крахмала или молотых орехов — они создадут защитный барьер и впитают излишки сока.

Ранее мы писали о том, как приготовить фондан, который получится даже у новичка

Читайте также
Та самая Шарлотка: бисквит получается высоким даже без разрыхлителя
Семья и жизнь
Та самая Шарлотка: бисквит получается высоким даже без разрыхлителя
Постный шоколадный рулет: без яиц и молока, а такой вкусный! Простой рецепт
Семья и жизнь
Постный шоколадный рулет: без яиц и молока, а такой вкусный! Простой рецепт
Беру пачку теста, шоколадку и банан — самый простой пирог, вкуснее магазинных круассанов
Общество
Беру пачку теста, шоколадку и банан — самый простой пирог, вкуснее магазинных круассанов
Дрожжевое тесто, которое не подведет: секрет идеального пирога с нежной горбушей и ароматным рисом
Общество
Дрожжевое тесто, которое не подведет: секрет идеального пирога с нежной горбушей и ароматным рисом
Быстрые беляши без дрожжей — готовим на сковороде за 20 минут, съедаем за 5
Семья и жизнь
Быстрые беляши без дрожжей — готовим на сковороде за 20 минут, съедаем за 5
быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
пироги
выпечка
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России спрогнозировали три сценария для выездного туризма в 2026 году
Украине пообещали кредит без одобрения Венгрии
Самолет совершил жесткую посадку на популярном среди россиян курорте
«Приводят в состояние агонии»: Медведчук о токсичности Зеленского
Водитель на BMW устроил смертельное ДТП с участием трактора
Звезда «Ворониных» рассказал, как сбросил половину веса
Раскрыта судьба девяти пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному дому в Бейруте
«Не та шаурма»: россиянина накажут за обезображенное лицо владельца кафе
В России появится новый ГОСТ на свежие фрукты
Криминальный авторитет судился с ФСИН из-за коврика для йоги и обеда
Стала известна сумма, которую США могут тратить на войну с Ираном за день
В Кремле заявили о частых ошибках западных СМИ из-за фейковой информации
«Отвалите»: Шура сделал неожиданное заявление о Пугачевой
«Гастроли сумасшедшего дома»: Захарова ответила на обвинения Киева о детях
Найдена еще одна связь Эпштейна с Украиной
Назван оптимальный для Трампа выход из конфликта на Ближнем Востоке
В Тыве возбудили уголовное дело после ДТП с машинами и лошадью
Собака спасла хозяйку от рака легких на ранней стадии
Тренер перечислил БАДы, которые реально улучшают состояние
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.