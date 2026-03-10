Быстрые беляши без дрожжей — готовим на сковороде за 20 минут, съедаем за 5

Беляши — это та еда, от которой невозможно оторваться. Но возиться с дрожжевым тестом часами — удовольствие не для занятых хозяек. Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка: тесто на кефире готовится за 5 минут, не требует расстойки, а беляши получаются пышными и сочными.

В глубокой миске смешайте 250 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара. Добавьте 1 ч. л. соды (гасить не нужно — кефир погасит) и 2 ст. л. растительного масла. Постепенно всыпайте 350–400 г муки, замешивая мягкое тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 10 минут — за это время кефир сделает свое дело, и тесто станет эластичным.

Для начинки смешайте 400 г мясного фарша (свинина+говядина) с 1 мелко нарезанной луковицей, солью, перцем и 2 ст. л. ледяной воды — она сделает начинку сочнее. Хорошо вымесите фарш руками.

Разделите тесто на 10–12 частей, каждую раскатайте в лепешку толщиной 0,5 см. На центр выложите 1 ст. л. фарша, защипните края к центру, оставляя небольшое отверстие — так беляши прожарятся равномерно. В разогретой сковороде с маслом жарьте беляши отверстием вниз 3–4 минуты до румяности, затем переверните и жарьте еще 3–4 минуты под крышкой, чтобы мясо точно пропеклось.

Совет: чтобы беляши не были жирными, выкладывайте их на бумажное полотенце сразу после жарки. А если любите острые блюда, добавьте в фарш немного острого перца или чеснока.

